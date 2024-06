Bolsa Família e Auxílio Gás são pagos nesta segunda-feira (17/06); confira calendário de pagamentos

Os pagamentos de junho do Bolsa Família e do Auxílio Gás começam na próxima segunda-feira (17/06). Os primeiros a receber são os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) 1.

Neste mês, mais de 20 milhões de famílias recebem os benefícios.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE JUNHO

Final do NIS 1 - pagamento em 17/06

Final do NIS 2 - pagamento em 18/06

Final do NIS 3 - pagamento em 19/06

Final do NIS 4 - pagamento em 20/06

Final do NIS 5 - pagamento em 21/06

Final do NIS 6 - pagamento em 24/06

Final do NIS 7 - pagamento em 25/06

Final do NIS 8 - pagamento em 26/06

Final do NIS 9 - pagamento em 27/06

Final do NIS 0 - pagamento em 28/06

CONFIRA PREVISÃO DOS PRÓXIMOS PAGAMENTOS

Conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado.