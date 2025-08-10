Bolão de São Paulo leva mais de R$ 9 milhões na Quina 6796; veja como apostar

Uma posta da cidade de São Paulo, na modalidade bolão, levou o prêmio de R$ 9.791.209,36 do concurso 6796 da Quina, sorteado na noite deste sábado (9).

Com o resultado, o prêmio do próximo concurso está estimado em R$ 600 mil. Cerca de 59 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 9.839,13.

O próximo sorteio será realizado na segunda-feira (11), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.

Resultado da Quina 6796

01-10-15-39-69

Resumo do sorteio

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 9.791.209,36

4 acertos

59 apostas ganhadoras, R$ 9.839,13

3 acertos

5.621 apostas ganhadoras, R$ 98,35

2 acertos

134.827 apostas ganhadoras, R$ 4,10

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.