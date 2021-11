Black Friday do Beach Park traz menor preço do ano em ingressos e hospedagens

Uma das principais datas do calendário comercial, a Black Friday é motivo de sacolas cheias não só para o comércio varejista, mas também para garantir boas ofertas no setor de serviços. No segmento turístico, o destaque são as condições especiais para desfrutar de experiências exclusivas e o Beach Park, um dos principais destinos turísticos nacionais, anunciou os melhores preços do ano para garantir acesso aos hotéis e ao parque aquático.

Eleito melhor parque aquático da América Latina (Tripadvisor 2020), o Beach Park conta com três resorts (Suites, Acqua e Wellness), um hotel (Oceani) e um leque de atrações gastronômicas e lúdicas no restaurante de praia e na Vila Azul do Mar, espaço de convivência com programação para toda a família na praia do Porto das Dunas.

Foto: Divulgação

Para a Black Friday, o complexo preparou ofertas exclusivas abrangendo diversas operações. Confira:

Hospedagens: de 24 a 28 de novembro, os valores para hotelaria têm diárias a partir de R$ 273 e descontos de até 40% de acordo com o período;

Ingressos: para quem optar por curtir e se aventurar no parque aquático, os preços saem a partir de R$135 (em até 10x) limitados de acordo com a data escolhida;

Beach Card: o passaporte que garante acesso livre ao parque, além de uma série de benefícios em empresas parceiras, traz uma oferta de Black Friday com 30% de desconto na aquisição dos planos de 3 e 7 de anos. Os detalhes sobre as promoções podem ser conferidos em: www.beachpark.com.br.

Legenda: Pacotes promocionais incluem diárias nos três resorts e hotel do complexo Foto: Divulgação

Música e diversão

A promoção de Black Friday do Beach Park é oportunidade para conhecer o tão aguardado “Tobomusik”, novo toboágua do complexo anunciado em outubro, que tem co-criação do DJ e produtor musical Alok. A atração será inaugurada no dia 5 de dezembro e chama a atenção pela experiência sonora e efeitos visuais transmitidos em cada percurso pelo tobogã.

Protocolos sanitários

Com as contínuas implementações de protocolos para combate e prevenção a Covid-19, o complexo turístico é um dos poucos destinos certificados com o selo “Lazer Seguro” no Ceará. O programa, idealizado por órgãos públicos e concedido por conselhos mundiais do segmento, contempla empresas de hotelaria, alimentação e ensino que cumprirem com medidas de prevenção à Covid-19 durante o funcionamento de suas atividades.

Serviço

Black Friday do Beach Park

Mais informações: www.beachpark.com.br

Central de Vendas (85 4012-3030) e WhatsApp (85 98171-7021)

