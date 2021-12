Bitcoin perde um quinto de valor e US$ 1 bilhão em critpomoedas é vendido

O bitcoin desabou 12% na manhã deste sábado (4) e perdeu um quinto do valor, em uma combinação entre preocupações macroeconômicas e tomada de lucro que resultaram em US$ 1 bilhão (quase R$ 5,643 bilhões) em vendas de criptomoedas. As informações são do Valor Investe e da Folha de São Paulo.

Investidores pularam fora das apostas consideradas arriscadas depois da liquidação de ações em Nova York nesta semana. Ela baixou até US$ 41.967,5 (R$ 236.805,82) durante a sessão, fazendo o total de perdas chegar a 22%.

De acordo com a CoinDesk, outras criptomoedas também despencaram nesta manhã, como ether, dogecoin e solana. No entanto, por volta das 13h20 (de Brasília), o bitcoin caía menos (8,90%) e era negociado por US$ 48.472.

Fatores como a última semana, considerada volátil para o mercado financeiro, desaceleração do crescimento de empregos nos Estados Unidos e a variante Ômicron do coronavírus fazem os investidores ficarem em alerta.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios