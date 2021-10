Rafael Portugal e esposa levam golpe de quase R$ 1,2 milhão de empresa do 'faraó do Bitcoin'

O humorista Rafael Portugal e sua esposa Vanelli Portugal caíram em golpe de quase R$ 1,2 milhão após investirem na empresa de Glaidson Acácio dos Santos, o "faraó do Bitcoin". O homem foi preso em agosto suspeito de envolvimento em esquema ilegal de pirâmide financeira, no qual a Polícia Federal apreendeu R$ 150 milhões em criptoativos

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Rafael e a mulher realizaram seis aportes financeiros para a empresa GAS Consultoria Bitcoin entre agosto de 2020 e março de 2021. Eles não receberam nenhum recurso prometido.

Cláusula dos contratos firmados pelo casal garantia que eles receberiam 10% do lucro do valor investido na criptomoeda.

Processo

Rafael Portugal processa quatro firmas pertencentes ao esquema do Faraó do Bitcoin, duas no Rio de Janeiro e duas em São Paulo.

Advogados do casal pediram caráter de urgência na avaliação do juiz, para que eles recebam de volta o valor milionário investido.

Conversa de Vanelli, esposa de Rafael, com a empresa GAS no WhatsApp mostra que ela pede aos responsáveis a devolução do dinheiro. Prints foram anexados no processo judicial.

Legenda: Empresa disse em setembro para Vanelli Portugal que estava trabalhando para desbloquear recursos Foto: Reprodução

A empresa respondeu que estava "tentando desbloquear pelo menos parte dos 38 bilhões em juízo para quitar todos os contratos". Conversas são de setembro passado, quando o dono da companhia já estava preso após a deflagração da Operação Kryotos.