Auxílio emergencial: Caixa paga última parcela a grupo final nesta terça-feira (29)

A última parcela do auxílio emergencial será paga nesta terça-feira (29) pela Caixa Econômica Federal. O benefício já está disponível no "Caixa Tem" para 3,2 milhões de brasileiros, mas o saque em espécie será liberado apenas em janeiro.

A partir do próximo mês, a Caixa irá disponibilizar 10 pagamentos para retirada em dinheiro vivo, começando no dia 4 até 27 de janeiro. De acordo com o calendário, seis grupos diferentes serão atendidos nesse período.

Os brasileiros que entraram na primeira rodada de pagamentos já receberam cinco parcelas de R$ 600, enquanto para aqueles cujo auxílio foi aprovado a partir de outubro, receberão apenas as parcelas originais. Já os cidadãos aprovados após o início oficial do programa, entre maio e julho, receberão entre seis e oito parcelas, sendo cinco delas de R$ 600 e as restantes de R$ 300.

Economia cearense

O auxílio emergencial injetou R$ 14,3 bilhões no Ceará, conforme um levantamento mais recente realizado pela Caixa Econômica Federal. Ao todo, 4,3 milhões de cearenses foram beneficiados com o programa.

O término do pagamento do auxílio emergencial em dezembro deve proporcionar efeitos imediatos sobre a população mais vulnerável e no comércio varejista do Estado, além da redução do poder de consumo dos cearenses a longo prazo.

Confira datas de pagamento

Parcelas de R$300

Aprovados no mês de Abril de 2020:

Mês de nascimento 9ª parcela Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Aprovados no mês de Maio de 2020:

Mês de nascimento 8ª parcela Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Aprovados no mês de Junho de 2020:

Mês de nascimento 7ª parcela Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Aprovados no mês de Julho de 2020:

Mês de nascimento 6ª parcela Caixa Tem Saque Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Parcelas de R$ 600

Para quem começou a ser beneficiado entre 30 de outubro e 20 de novembro:

Mês de nascimento Caixa Tem com parcelas 3, 4 e 5 Saque das parcelas 2, 3, 4 e 5 Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21

Para quem começou a ser beneficiado entre 30 de novembro e 12 de dezembro:

Mês de nascimento Caixa Tem com parcelas 2, 3, 4 e 5 Saque Parcelas 1, 2, 3, 4 e 5 Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan/21 Abril 16/dez 06/jan/21 Maio 17/dez 11/jan/21 Junho 18/dez 13/jan/21 Julho 20/dez 15/jan/21 Agosto 20/dez 18/jan/21 Setembro 21/dez 20/jan/21 Outubro 23/dez 22/jan/21 Novembro 28/dez 25/jan/21 Dezembro 29/dez 27/jan/21