Aposta de Fortaleza acerta prêmio principal da Lotofácil 3434 desta sexta-feira (4); veja resultado

Uma aposta de Fortaleza acertou as 15 dezenas da Lotofácil concurso 3434, sorteada na noite dessa sexta-feira (4), e levou R$ 572.128,61. Outros dois sortudos, de Floriano (PI) e Seringueiras (RO), também ganharam.

Todas foram apostas simples, de cota única. No Ceará, outras três apostas da capital tiveram 14 acertos e garantiram R$ 950,32 cada, sendo que uma delas levou R$ 1.900,64. Três apostas do interior, duas de Tabuleiro do Norte e uma de Ubajara, também de apostas simples, irão receber o mesmo valor.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (5), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja o resultado do Concurso 3434 da Lotofácil

02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

Resumo do sorteio

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 572.128,61

14 acertos

541 apostas ganhadoras, R$ 950,32

13 acertos

12.709 apostas ganhadoras, R$ 30

12 acertos

127.682 apostas ganhadoras, R$ 12

11 acertos

636.439 apostas ganhadoras, R$ 6

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,00 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,00. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.