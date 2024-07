Americanas parcela dívida milionária para pagar multa com Globo pelo BBB 23

A TV Globo aceitou, após um ano na Justiça, uma proposta de acordo para receber R$ 14,2 milhões em dívidas das Lojas Americanas por uma rescisão contratual em 2023. Em janeiro do ano passado, a empresa de varejo abandonou o contrato de patrocínio do BBB 23, assim como outros pagamentos por horários comerciais.

Segundo o portal F5, da Folha de S. Paulo, que teve acesso ao pedido da empresa para se colocar na lista de credores da recuperação judicial, o total de R$ 12 milhões são da quebra de acordo com o reality show da Globo.

Veja também Negócios Novas regras do cartão de crédito entram em vigor no Brasil; saiba o que mudou Negócios Novo CEO dos Mercadinhos São Luiz projeta expansão fora da área nobre de Fortaleza

O contrato em questão foi assinado no fim de 2022, mas a Americanas declarou a rescisão após a divulgação do rombo de R$ 20 bilhões no caixa da companhia. Por conta disso, o Mercado Livre comprou a cota de patrocínio que ficou vaga.

A pendência, entretanto, não gerou rompimento imediato, enquanto Globo e Americanas seguiram com algumas parcerias comerciais, especialmente em anúncio de intervalos.

Ainda conforme o F5, a Americanas confirmou a dívida e o parcelamento para o pagamento. Até então, não há previsão de quando a quantia será quitada.

"A Americanas informa que os valores devidos ao Grupo Globo por eventos ocorridos antes do pedido de recuperação judicial estão devidamente listados em concordância das partes no quadro geral de credores apresentado pela Administração Judicial e estão sendo pagos de acordo com a opção de pagamento aderida pelo parceiro na forma do Plano de Recuperação Judicial", diz a nota.

Operação da Polícia Federal

Na última semana, ex-diretores da Americanas foram presos na operação Disclosure, deflagrada na última quinta-feira (27) pela Polícia Federal. O balanço aponta que 14 pessoas ligadas à varejista são investigadas por crimes de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada e associação criminosa.

O rombo veio a público no início de 2023, quando a empresa informou ao mercado diversas inconsistências contábeis bilionárias, o que levaria a uma recuperação judicial.

Segundo estudo da própria companhia, as inconsistências eram fraudes contábeis cometidas por ex-funcionários que tinham a finalidade de alcançar metas financeiras internas e bonificações.