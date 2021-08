5ª parcela do auxílio emergencial começa a ser paga hoje ao público do Bolsa Família

A Caixa libera nesta quarta-feira (18) o pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021 para beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. O novo repasse segue até o dia 31 de agosto.

O pagamento é realizado de forma semelhante ao do Bolsa Família, pelo aplicativo Caixa Tem. Os beneficiários podem consultar o valor a ser recebido pelo site do Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica Federal.

As famílias contempladas que recebem menos de R$ 250 no Bolsa Família têm o pagamento substituído pelo valor do auxílio emergencial, não sendo possível acumular os dois em um só mês.

CALENDÁRIO DA 5ª PARCELA DO AUXÍLIO (PARA QUEM RECEBE BOLSA FAMÍLIA)

Final do NIS 1: 18/8

18/8 Final do NIS 2: 19/8

19/8 Final do NIS 3: 20/8

20/8 Final do NIS 4: 23/8

23/8 Final do NIS 5: 24/8

24/8 Final do NIS 6: 25/8

25/8 Final do NIS 7: 26/8

26/8 Final do NIS 8: 27/8

27/8 Final do NIS 9: 30/8

30/8 Final do NIS 0: 31/8

CALENDÁRIO COMPLETO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021 PARA O PÚBLICO BOLSA FAMÍLIA

Veja o calendário

NIS terminado em 1

5ª parcela - 18/08

6ª parcela - 17/09

7ª parcela - 18/10

NIS terminado em 2

5ª parcela - 19/08

6ª parcela - 20/09

7ª parcela - 19/10

NIS terminado em 3

5ª parcela - 20/08

6ª parcela - 21/09

7ª parcela - 20/10

NIS terminado em 4

5ª parcela - 23/08

6ª parcela - 22/09

7ª parcela - 21/10

NIS terminado em 5

5ª parcela - 24/08

6ª parcela - 23/09

7ª parcela - 22/10

NIS terminado em 6

5ª parcela - 25/08

6ª parcela - 24/09

7ª parcela - 25/10

NIS terminado em 7

5ª parcela - 26/08

6ª parcela - 27/09

7ª parcela - 26/10

NIS terminado em 8

5ª parcela - 27/08

6ª parcela - 28/09

7ª parcela - 27/10

NIS terminado em 9

5ª parcela - 30/08

6ª parcela - 29/09

7ª parcela - 28/10

NIS terminado em 0

5ª parcela - 31/08

6ª parcela - 30/09

7ª parcela - 29/10

Quais os valores do auxílio emergencial 2021?

O governo vai considerar a composição familiar na hora de conceder o novo auxílio emergencial. Confira abaixo as novas faixas de pagamento:

Auxílio emergencial de R$ 375: valor pago às mulheres chefes de família.

Auxílio emergencial de R$ 250: esse é o valor médio e será destinado às famílias com duas ou mais pessoas, exceto daquelas com mães chefes de família.

Auxílio emergencial de R$ 175: destinado às famílias compostas por apenas uma pessoa.

Quais os critérios de renda familiar?

Assim como no ano passado, os critérios de renda familiar por pessoa ficam entre meio salário mínimo (R$ 550) até três salários mínimos (R$ 3,3 mil) no total, somando as rendas de todos os membros da família.

Quem tem direito a receber?

Microempreendedores individuais (MEI);

Contribuinte individual da Previdência Social

​Trabalhador informal.

Trabalhadores informais que receberam o benefício em 2020 deverão ter acesso novamente às parcelas, mas, desta vez, só uma pessoa por família está apta.

Não podem receber o auxílio:

Empregado formal ativo;

Membro de família com renda mensal acima de três salários mínimos (R$ 3,3 mil);

Residente no exterior;

Pessoas que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, exceto Bolsa Família e Pis/Pasep;

Bolsistas, estagiários, residentes médicos ou residentes multiprofissionais;

Quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;

Quem tinha, em 31 de dezembro de 2019, bens ou direitos com valor total superior a R$ 300 mil;

Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil;

Tenha sido incluído como dependente, seja cônjuge, companheiro, filho ou enteado nas condições dispostas nos três itens anteriores;

Esteja preso em regime fechado ou tenha CPF vinculado à concessão de auxílio-reclusão;

Tenha menos de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Tenha tido o auxílio emergencial em 2020 cancelado;

Não tenha movimentado valores do auxílio emergencial em 2020.

Quantas parcelas serão pagas?

Os valores serão pagos em quatro parcelas, entre abril e julho. No início de julho, o Governo anunciou a prorrogação do pagamento por mais três meses, ou seja, até outubro.