Ceará recebe 193 mil doses de CoronaVac para aplicação de D1 e D2

Lote com 193,1 mil doses de vacina CoronaVac desembarcou no Aeroporto de Fortaleza no início da tarde desta sexta-feira (20). O carregamento será usado para aplicação de doses 1 e 2 em todos os municípios.

A remessa entregue está entre as 345,2 mil doses anunciadas para esta sexta pelo governador Camilo Santana (PT).

Legenda: Imunizantes chegam às 12h e às 15h35 no Aeroporto de Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

O restante do carregamento, o equivalente a 152,1 mil doses da Pfizer, tem previsão de chegada na Capital às 15h35. Estes imunizantes servirão para D1.

Vacinação em Fortaleza

Nesta sexta, 20 mil pessoas estão sendo atendidas para aplicação da primeira dose na Capital. O público nascido até agosto de 2003 será vacinado. Assim, a Cidade conclui a aplicação de primeira dose em adultos de 18 anos agendados e já inicia os reagendamentos.

Repescagem

Fortaleza terá repescagem da vacinação contra a Covid-19 neste sábado (21). A primeira dose (D1) será aplicada em pessoas de 37, 38 e 39 anos que perderam o dia inicialmente marcado. O anúncio foi feito pelo prefeito Sarto Nogueira (PDT), nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (19).

Segundo Sarto, foram reagendadas 24.938 pessoas nascidas entre 6 de março de 1982 e 16 de julho de 1984 que perderam a data da D1.

No domingo (22), foram agendadas 3 mil pessoas para segunda dose (D2).

>> Veja lista de agendados para repescagem de D1 neste sábado (21)

>> Veja lista de agendados para D2 no domingo (22)