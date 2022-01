Cobra é flagrada atravessando avenida em Fortaleza; veja vídeo

Uma cobra foi flagrada atravessando a Avenida Doutor Aldy Mentor, no Bairro Praia do Futuro, em Fortaleza, na tarde da última quarta-feira (26). Os motoristas que transitavam na via, no momento, pararam para esperar o animal concluir o trajeto.

O empresário Hélio Vieira, de 36 anos, estava a caminho de um serviço na região, quando se deparou com o animal. Surpreso, o motorista fez a filmagem e esperou até que o animal terminasse a travessia em segurança. Ele acredita que o animal media cerca de 1,5 metro.

Assista ao vídeo

Ele conta que a cobra estava indo em direção a um terreno baldio, próximo a um condomínio fechado. Helio também afirma que havia movimentação na avenida, quando ele decidiu ligar o pisca alerta e reduzir a velocidade para deixar a cobra atravessar. O empresário explica que havia muita área verde no local, facilitando o refúgio do réptil.

Outros motoristas também filmaram o momento inusitado e pararam os veículos, para garantir que o animal conseguisse chegar até o outro lado da avenida.