Dois novos lotes com 345 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegam ao CE nesta sexta-feira (20)

O Ceará recebe, nesta sexta-feira (20), 345.200 doses de vacinas contra a Covid-19. Serão enviadas pelo Ministério da Saúde 193.100 doses de CoronaVac e 152.100 da Pfizer, segundo informações do governador Camilo Santana.

As remessas irão desembarcar no Aeroporto de Fortaleza em voos separados. O lote de CoronaVac deve chegar às 12h, e o da Pfizer, às 15h35.



O gestor comunicou que as vacinas da CoronaVac serão usadas em primeira e segunda doses (D1 e D2). Já as da Pfizer apenas para D1.

Legenda: Imunizantes chegam às 12h e às 15h35 no Aeroporto de Fortaleza

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) alcança nesta sexta-feira (20) os jovens de 18 anos nascidos até agosto de 2003, e conclui os agendamentos dos maiores de idade cadastrados no Saúde Digital. A Pasta espera imunizar 20 mil pessoas.

Com o término da vacinação dos adultos, a Capital irá começar a repescagem de 220 mil pessoas que faltaram a data prevista para imunização com a primeira dose.

O prefeito Sarto Nogueira informou que os novos agendamentos terão início pelas pessoas de 39 anos e devem seguir até os de 18.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.