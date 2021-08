Repescagem para aplicar 1ª dose da vacina contra a Covid começará com público de 39 anos

Fortaleza irá concluir, nesta sexta-feira (20), a vacinação contra a Covid-19 dos jovens de 18 anos cadastrados na plataforma Saúde Digital. Com isso, cerca de 220 mil pessoas que faltaram a data prevista para imunização com a primeira dose começarão a ser reagendadas.

Segundo o prefeito Sarto Nogueira, os novos agendamentos começarão pelas pessoas que têm 39 anos e devem seguir até os de 18. As listas dessa repescagem serão divulgadas em breve.

Sarto Nogueira Prefeito de Fortaleza E agora temos uma ótima notícia: vamos concluir os últimos 20 mil agendamentos do público de 18 anos para esta sexta (20/08). Com isso, iniciaremos o reagendamento das pessoas de 18 a 39 anos que já foram agendadas e não compareceram no dia programado para a 1ª dose.

Legenda: Sarto anuncia conclusão da primeira dose em jovens de 18 anos cadastrados Foto: Reprodução/ Facebook

A secretária de saúde do Município, Ana Estela Leite, afirmou que, a partir desta sexta-feira, a Prefeitura irá começar a realizar os reagendamentos.

"É muito importante que essas pessoas que já foram agendadas anteriormente, a partir de 39 anos, fiquem de olho na publicação diária das nossas listas", frisou.

Além da relação divulgada diariamente, os interessados também podem conferir o reagendamento através do site do Coronavírus Fortaleza, no Saúde Digital e no aplicativo da prefeitura Mais Saúde Fortaleza (disponível para Android e iOs).

A gestora reforçou ainda que as novas marcações avançarão a medida que novas doses cheguem e pediu para a população não faltar.

Vacinação nesta sexta

Nesta sexta, 20 mil pessoas serão atendidas para aplicação da primeira dose na Capital. O público nascido até agosto de 2003 será atendido.

A lista oficial ainda não foi divulgada pela prefeitura, mas já é possível consultar os agendamentos no portal do coronavírus e também no Vacine Já.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Lembrando que para ser agendado para receber a vacina contra a Covid, em Fortaleza, é preciso se cadastrar. Veja como fazer:

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.