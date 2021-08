Vacinação contra a Covid em Fortaleza avança até nascidos em agosto de 2003

Fortaleza começará a vacinar contra a Covid-19 nesta sexta-feira (20) os jovens de 18 anos nascidos até agosto de 2003 e, com isso, conclui os agendamentos dos adultos cadastrados na plataforma Saúde Digital. A expectativa, segundo Sarto Nogueira, é atender 20 mil pessoas.

A lista oficial ainda não foi divulgada pela prefeitura, mas já é possível consultar os agendamentos no portal do coronavírus e também no Vacine Já.

Repescagem

O prefeito de Fortaleza afirmou ainda que, com a conclusão da imunização dos jovens de 18 anos, será possível fazer o reagendamento do público com até 39 anos que não compareceu aos postos de vacinação na data programada. Ao todo, são 220 mil pessoas que devem ser novamente agendadas, iniciando pelos mais velhos.

Sarto Nogueira Prefeito de Fortaleza E agora temos uma ótima notícia: vamos concluir os últimos 20 mil agendamentos do público de 18 anos para esta sexta (20/08). Com isso, iniciaremos o reagendamento das pessoas de 18 a 39 anos que já foram agendadas e não compareceram no dia programado para a 1ª dose.

Veja como consultar agendamento individual:

1. Acesse o site Vacine Já

2. Insira CPF e data de nascimento

3. Preencha o código da sequência de imagem

Legenda: Vacina Já indica cadastro da vacinação contra Covid-19 de Fortaleza Foto: Reprodução

4. Confira o cadastro

Legenda: Cadastro no Vacine Já, da Prefeitura de Fortaleza Foto: Reprodução

Os nomes dos agendados também estão disponíveis em listas, divulgadas no site da Prefeitura. Para ser agendado, é necessário ter cadastro regularizado no Saúde Digital, plataforma do Governo do Ceará.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.