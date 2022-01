Seis postos de saúde realizam atendimento exclusivo de síndrome gripal no fim de semana; veja quais

Neste sábado (29) e domingo (30), seis postos de saúde da Prefeitura de Fortaleza funcionam exclusivamente para atendimentos de pacientes com síndromes gripais. O horário de funcionamento será de 8h às 17 horas.

Nos seis postos, haverá atendimento voltado para urgência e emergência. Por isso, não ocorrerá aplicação de vacinas de rotina nessas datas nas unidades. Os postos Paulo Marcelo e Messejana ofertarão exclusivamente vacinas de rotina, incluindo vacina antirrábica (para humanos). O atendimento acontece em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

Os postos de saúde devem contar com equipes compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os profissionais realizam o acompanhamento e a triagem de pacientes com síndrome gripal, incluindo os casos suspeitos e confirmados da Covid-19. A farmácia das unidades também estará em funcionamento.

Além dessas unidades de saúde, para atendimentos de urgência e emergência neste período, Fortaleza conta com 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sendo seis delas administradas pelo Município (Vila Velha, Cristo Redentor, Bom Jardim, Itaperi, Jangurussu e Edson Queiroz), todas funcionando 24h por dia.

Postos para atendimento de síndrome gripal no sábado e domingo (29 e 30/1):

- Guiomar Arruda (Rua Costa Matos, 6 – Pirambu)

- Rigoberto Romero (Avenida das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

- Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1670 - Rodolfo Teófilo)

- Dom Aloísio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

- Siqueira (Rua Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

- Melo Jaborandi (Rua Trezentos e Quinze, 80 – Jangurussu)

Posto para atendimento de vacinação de rotina sábado a domingo (29 e 30/1):

- Paulo Marcelo (Rua Vinte e Cinco de Março, 607 – Centro)

- Messejana (Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n - Messejana)