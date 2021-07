Ceará manterá combinação de vacinas contra Covid da AstraZeneca e Pfizer para gestantes

O secretário da Saúde (Sesa) do Ceará, Dr. Cabeto, reafirmou que gestantes e puérperas que já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 da vacina Oxford-AstraZeneca, que, no Brasil, é produzida pela Fiocruz, poderão concluir o ciclo vacinal com o imunobiológico da Pfizer.

A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (13), durante a inauguração do Centro de Testagem do Viajante, no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Na semana passada, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a combinação de vacinas não está autorizada nem em gestantes, nem nos demais públicos, acrescentando que os municípios não devem realizar o procedimento por conta própria.

O titular da Sesa, contudo, rechaçou a orientação do Ministério e garantiu que a combinação de imunizantes, em casos específicos, como este, "é uma prática que já foi estuda e é eficaz".

Dr. Cabeto Titular da Sesa Especificamente nas grávidas [essa combinação vacinal] se deve a uma mortalidade muito alta das mulheres que foram acometidas, portanto, é uma situação dramática. E, nessas situações, exige soluções objetivas.

No Ceará, 1.839 mulheres gestantes ou que deram à luz recentemente (puérperas) já receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca e podem receber a segunda dose da vacina da Pfizer.

Legenda: Grupo poderá optar por completar o ciclo vacinal com a Pfizer Foto: André Costa

Poder de escolha

Conforme nota técnica divulgada pela Sesa na semana passada, para as mulheres que não desejaram concluir o esquema vacinal com a Pfizer, "deverão ser apoiadas na decisão" e, assim, poderão concluir o esquema vacinal com a vacina AstraZeneca.