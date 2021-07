Grávidas do Ceará que receberam a 1ª dose da AstraZeneca são orientadas a tomar a 2ª dose da Pfizer

A aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer foi autorizada para gestantes e puérperas do Ceará que receberam a primeira dose da AstraZeneca. Orientação foi divulgada pela Secretaria da Saúde (Sesa) por meio de nota técnica nesta sexta-feira (2).

O intervalo de aplicação entre as doses deve ser de 90 dias, de acordo com definição do Centro de Operações de Emergência em Saúde da Sesa (COE Covid-19).

A vacinação de gestantes e puérperas com o imunizante da AstraZeneca/Oxford foi suspensa em maio, conforme recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Efeito adverso grave da vacina matou uma gestante e o bebê.

Alternativa

A nota técnica da Sesa oferece alternativa para gestantes e puérperas que não queiram concluir a imunização com a vacina da Pfizer.

Estas devem esperar até o fim do puerpério (45 dias após o parto) para tomar a segunda dose da AstraZeneca.

"A coordenação geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) também orientou que todas as gestantes e puérperas, inclusive sem comorbidades, que já tenham recebido a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, deveriam aguardar o término do período da gestação e puerpério (até 45 dias pós parto) para a administração da segunda dose da vacina", pontua o documento.

Vacinação de gestantes e puérperas no Ceará

A primeira dose da AstraZeneca foi aplicada em 1.839 gestantes e puérperas no Ceará até o período da suspensão, de acordo com informações do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SIPNI).

Nota técnica de orientação divulgada pela Sesa nesta sexta afirma que, "até o momento", não foram notificadas reações adversas grave neste grupo de vacinadas.

Autorização no Rio de Janeiro

Na última terça-feira (29), a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a aplicação da segunda dose da Pfizer em grávidas que receberam a vacina de Oxford/AstraZeneca na primeira dose.

Em razão disso, a capital fluminense é a primeira do País a adotar a combinação de vacinas diferentes.

"As gestantes que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca poderão, mediante avaliação dos riscos e benefícios com seus médicos, realizar a segunda dose com a vacina da Pfizer 12 semanas após a primeira dose", publicou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.