Jogos de futebol hoje na TV: veja onde assistir e o horário das partidas de domingo (19)

O domingo (19) de futebol será de bola rolando na Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Confrontos do Brasileirão Feminino Série A1, A2 e A3 e do Brasileiro Sub-20 também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (19)

Campeonato Brasileiro Série A

Legenda: Atlético-MG enfrenta o Flamengo neste domingo (19) pelo Brasileirão Foto: Pedro Souza / Atlético

Campeonato Brasileiro Série B

11h - Guarani x CSA - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

11h - Mirassol x São José-RS - TV NSports

16h - Botafogo-PB x Atlético-CE - TV NSports

17h - Vitória x Botafogo-SP - DAZN

19h - Remo x Altos - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

12h - Operário VG x Ação-MT - InStat TV

15h - Nova Venécia x Real Noroeste - InStat TV

15h30 - São Luiz x Aimoré - InStat TV

16h - São Raimundo-AM x Amazonas - InStat TV

16h - Afogados x Retrô-PE - InStat TV

16h - Sousa x Icasa - InStat TV

- InStat TV 16h - CSE x ASA - InStat TV

16h - Santa Cruz x Jacuipense - InStat TV

16h - Cianorte x São Bernardo - InStat TV

16h30 - Costa Rica-MS x Anápolis - InStat TV

17h - Moto Club x Tocantinópolis - InStat TV

18h - Rio Branco-AC x Náutico-RR - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

10h - Santos x RB Bragantino - Eleven Sports

10h - Esmac x Cruzeiro - Eleven Sports

11h - Cresspom x Palmeiras - Eleven Sports

15h - Real Brasília x São José-SP - Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

15h - Bahia x Vasco - Eleven Sports

15h - Ceará x Fortaleza - Eleven Sports

- Eleven Sports 16h30 - Real Ariquemes x Cefama - Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Feminino Série A3

10h - Atlético-GO x Vila Nova - Eleven Sports

15h - Náutico x Sport - Eleven Sports

15h - Cabofriense x Vila Nova-ES - Eleven Sports

15h - Criciúma x Ipatinga - Eleven Sports

15h - Flamengo de São Pedro x Juventude - Eleven Sports

15h30 - Toledo x Coritiba - Eleven Sports

16h - 3B Sport x São Raimundo-RR - Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Sub-20

11h - Palmeiras x Flamengo - Band