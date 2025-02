Maracanã x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Maracanã e Ferroviário se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 20 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), em jogo pela 1ª Fase da Copa do Brasil. Por se tratar de jogo único, um empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer estará na 2ª Fase.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

Premiere

Como chegam as equipes

O Ferroviário chega embalado após 3 vitórias seguidas e a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense. No último sábado, o Tubarão da Barra venceu o Tirol por 3 a 0 no PV em atuação segura, com Allanzinho e Ciel fazendo a diferença.

Com o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense já sendo no sábado (1), contra o Fortaleza, pelo jogo de ida, o Tubarão da Barra pode poupar alguns titulares para este jogo com o Maracanã.

O meia Janeudo comentou sobre o confronto cearense na Copa do Brasil e a dificuldade do jogo.

"Jogar a Copa do Brasil pelo Ferroviário é maravilhoso, uma competição que fomos muito felizes em anos anteriores. O Maracanã é qualificado, mas sabemos do nosso potencial, o quanto a gente vem crescendo com o trabalho do Zorro e sua comissão. Temos que ser efetivos nas nossas jogadas. Esperamos fazer um grande jogo".

O Alvianil também garantiu vaga nas semifinais do Cearense, ao superar o Horizonte. O time venceu os dois jogos, sendo o último no domingo, por 1 a 0 no Almir Dutra, em Maracanaú. O resultado deu o título do Interior ao Maracanã.

O time alvianil enfrenta o Ceará no dia 2, pelo jogo de ida das semifinais do Cearense.

Para os dois times, que pensam também na disputa da Série D, que inicia no dia 13 de abril, os valores pagos por fase na Copa do Brasil são muito relevantes, para investir em reforços. Para ambos, a classificação vale R$ 1 milhão, de acordo com a divisão de cotas da CBF.