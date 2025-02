Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (26/2)

Mesmo em clima de Carnaval, estamos sob uma energia espiritualizada. O dia pede preparo para um novo ciclo, e Saturno em Peixes nos lembra que não adianta fugir da realidade. Há muitas fantasias e enganos no ar, mas o chamado é para manter os pés no chão. A Lua, ainda em Aquário, faz um aspecto desafiador com Urano, trazendo reviravoltas inesperadas e mudanças abruptas de planos.



Não há mais nada a ser feito até a Lua Nova em Peixes. Agora, só é preciso deixar ir. Solte o que não faz mais sentido, desapegue do que já cumpriu seu propósito e confie no fluxo. O novo só chega quando há espaço para recebê-lo.



O que você ainda está segurando que já poderia ter soltado?

Áries

Algumas amizades podem ter se transformado ou se mostrado diferentes do que você imaginava. Solte expectativas sobre quem deveria estar ao seu lado e siga apenas com quem realmente ressoa com sua jornada.

Touro

Se um caminho profissional já não te inspira, é hora de encerrar esse ciclo mentalmente antes de dar novos passos. Libere a necessidade de aprovação externa e confie no seu talento.

Gêmeos

Certas visões de mundo já não cabem mais em você. Deixe para trás verdades absolutas, velhas crenças e tudo o que limita sua forma de enxergar a vida. O aprendizado está na flexibilidade.

Câncer

Você já passou por uma grande limpeza emocional, mas ainda precisa soltar os últimos apegos. Algumas coisas não precisam de fechamento, só de aceitação. Confie no processo de renascimento.

Leão

Se um relacionamento, seja amoroso ou profissional, não está mais equilibrado, aceite a necessidade de mudança. Nem todas as conexões são feitas para durar para sempre – algumas vêm apenas para ensinar.

Virgem

Sua forma de organizar o dia a dia pode estar precisando de uma renovação. Liberte-se de hábitos desgastantes e rotinas que já não te fazem bem. Seu corpo e sua mente pedem mais leveza.

Libra

O que te trazia alegria pode ter mudado. Desapegue da necessidade de ser produtivo o tempo todo e permita-se encontrar novas formas de se divertir, sem cobranças.

Escorpião

O passado não pode mais ser um peso. Solte antigas histórias de família, padrões emocionais e amarras que te impedem de criar um novo lar interno e externo.

Sagitário

Nem tudo precisa ser explicado ou entendido. Deixe de lado conversas desgastantes, pensamentos repetitivos e qualquer necessidade de convencer alguém sobre sua visão.

Capricórnio

Sua relação com o dinheiro e com o que você valoriza pode estar passando por um ajuste. Deixe para trás medos de escassez ou crenças sobre o que você merece.

Aquário

Você já mudou. Agora, é hora de abandonar as últimas versões antigas de si mesmo. Não se prenda ao que você foi – você não precisa se encaixar em rótulos que já não fazem sentido.

Peixes

O desapego aqui é sutil, mas profundo. Solte culpas, medos e ilusões. O que ficou no passado não precisa ser carregado para o futuro. Confie na entrega total.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.