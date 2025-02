Corinthians x Universidad Central: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Universidad Central-VEN se enfrentam nesta quarta-feira (26), pelo jogo de volta da 2ª Fase da Pré-Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

No jogo de ida, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela, as duas equipes empataram em 1 a 1. Assim, quem vencer estará na 3ª Fase da Pré-Libertadores e enfrentará quem avançar de El Nacional-EQU e Barcelona-EQU.

Onde Assistir

Globo (TV aberta, para São Paulo)

Globoplay (streaming, mediante localização)

Ge.globo (site)

Disney+ (streaming)

Como chegam as equipes

O Timão terminou a primeira fase do Campeonato Paulista sendo líder do seu grupo, com 27 pontos ganhos em 12 jogos, tendo a melhor campanha geral da competição. No último jogo antes do confronto pela Libertadores, o Coringão levou o time reserva para enfrentar o Guarani, na Néo Química Arena, e empatou por 2 a 2. Nas quartas do Paulistão, a equipe do Parque São Jorge enfrentará o Mirassol.

Por outro lado, a equipe venezuelana, que disputa pela primeira vez na sua história a Libertadores, se encontra na sexta posição do campeonato nacional local, com 8 pontos conquistados em 5 jogos. No último confronto, o time venceu a Portuguesa-VEN, fora de casa, por 1 a 0.

Prováveis Escalações

CORINTHIANS



Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Hugo; André Carrilo, José Martínez e Raniele; Garro, Yuri Alberto e Menphis Depay. Técnico: Ramón Diaz

UNIVERSIDAD CENTRAL



Miguel Silva; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Alfonso Simarra e Yohan Cumana; Alexander Gonzalez, Francisco Solé e Alexander Granko; Samuel Sosa, Juan Manuel Cuesta e Charlis Ortíz. Técnico: Daniel Sasso