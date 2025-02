Adversário do Ceará na Copa do Brasil será definido nesta quarta (26)

O próximo adversário do Ceará na Copa do Brasil 2025 será definido nesta quarta-feira (26), no confronto entre Parnahyba, do Piauí, e Confiança, de Sergipe. As duas equipes jogam no estádio Albertão, em Teresina (PI), às 20h (horário de Brasília).

A partida entre nordestinos será disputada em jogo único, eliminatório. Por conta da mudança no regulamento da competição, em caso de empate, a vaga na segunda fase da Copa do Brasil será decidida em uma disputa por pênaltis.

Na última quarta-feira (19), o Ceará venceu o Sergipe por 2 a 0, fora de casa, e confirmou classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora, aguarda a definição de seu próximo adversário na competição nacional.

O confronto entre Ceará e o vencedor de Parnahyba e Confiança valerá uma premiação de R$ 2.315.250, em caso de classificação para a terceira fase.