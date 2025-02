Pedro Raul é regularizado e pode estrear contra o Maracanã

O tão esperado camisa 9 do Ceará chegou e já está regularizado. O nome de Pedro Raul foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite desta terça-feira (25). Sendo assim, o centroavante, que chega por empréstimo até o final de 2025, já está à disposição do técnico Léo Condé e pode fazer sua estreia no domingo (2), contra o Maracanã, pela semifinal do Campeonato Cearense.



Legenda: Pedro Raul chegou para ser a esperança de gols do Vovô na temporada Foto: Reprodução / CBF

O atleta foi apresentado nesta terça-feira (25) à imprensa e falou sobre o acerto com o Vovô. "Por questão tática, o treinador (Ramón Díaz) tinha outra característica de atacante, eu não tive muitas possibilidades lá, e entendi que o projeto do Ceará estava muito alinhado com o meu, de ter a certeza e a convicção de que era a melhor pra mim. A responsabilidade é a de todo clube grande da Série A do Brasileiro, e estou pronto para viver isso, para corresponder em campo”, afirmou.

A última vez que o Vovô entrou em campo foi na vitória por 2 a 0 diante do Sergipe, pela primeira fase da Copa do Brasil. O elenco alvinegro folgou no final de semana e retornou às atividades na segunda-feira (24), visando o confronto pelo Cearense.