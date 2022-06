Fluminense x Avai: confira horário, palpites e prováveis escalações

Fluminense entra em campo neste domingo, 19 de junho às 19:00h (horário de Brasília), contra o Avai pelo Brasileirão. A partida será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Palpites

Escalação

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Luiz Henrique, Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

AVAÍ

Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Bruno Silva (Jean Cléber), Raniele e Eduardo; Pottker, Bissoli e Muriqui. Técnico: Eduardo Barroca

Fluminense x Avai

Estádio: Maracanã no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19:00h (de Brasília), domingo, 19 de junho

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior