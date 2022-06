Ceará x Fortaleza pelo Brasileirão Feminino Série A2: veja horário, onde assistir e palpites

O Ceará entra em campo neste sábado (18), às 15h (horário de Brasília), contra o arquirrival Fortaleza, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. O duelo acontece na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE).

Líder do Grupo C, com três pontos, a equipe alvinegra busca abrir vantagem na ponta da tabela. O Fortaleza, por sua vez, ocupa a vice-liderança, com um ponto conquistado. Na estreia, o Ceará venceu o Botafogo-PB por 5 a 0, enquanto as Leoas empataram sem gols com a UDA-AL.

A partida será o 1° Clássico-Rainha da temporada e da história em competições nacionais.

Legenda: Ceará enfrenta o Fortaleza neste domingo (19) pela 2ª rodada do Brasileirão Série A2 Feminino Foto: Divulgação / Ceará SC

Regulamento

A Série A2 do Campeonato Brasileiro conta com 16 representantes, com quatro times divididos em quatro grupos. O líder e o vice-líder de cada grupo avançam às oitavas de final.

Os representeantes do Nordeste, com exceção de Bahia e Cefama-MA, ficaram agrupados no Grupo C, composto por Botafogo-PB, Ceará, Fortaleza e UDA-AL. As equipes se enfrentam em duelos de ida e volta.

As melhores equipes do Grupo C enfrentarão as melhores equipes do Grupo D, composto por Cefama-MA, Iranduba-AM, JC-AM e Real Ariquemes-RO.

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida pela Eleven Sports.

Ficha técnica | Ceará x Fortaleza

Local: Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)

Data: 19/06/2022 (domingo)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Assistentes: Camila Ferreira de Sousa (CE) e Ana Carolina Lima de Souza (CE)