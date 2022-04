Meninas do Vozão seguem atividades com foco no Brasileirão A2

Visando o Campeonato Brasileiro Feminino A2, que tem início na última semana de maio, as Meninas do Vozão seguem com treinamentos e demais atividades. O elenco segue realizando avaliações, treinos e alguns amistosos. Nesta segunda-feira (25), haverá trabalho na academia do Centro de Treinamento. Além disso, o elenco fará avaliação nutricional.

Na terça (26) e na quarta (27), o grupo vai realizar teste tático e técnico sob comando de Erivelton Viana e dos auxiliares. A programação será no campo da Unifor.

O grupo vai realizar um jogo-treino contra a equipe Pague Menos na quinta-feira (28). Na sexta-feira, as Meninas farão um treino mais forte e depois trabalho regenerativo. Testes serão realizados na fisioterapia no sábado. Assim, as atividades do mês serão concluídas.

A equipe continua se reforçando para a temporada com foco no torneio nacional, que dá vaga para a elite do futebol feminino, e para disputar o Campeonato Cearense.

