Recalde e Lourenço vão cumprir suspensão em próximo jogo do Ceará na Série B

O Ceará conquistou, na noite da última sexta-feira (10), sua primeira vitória na Série B do Brasileiro. Para a partida o técnico Vagner Mancini decidiu mudar o esquema tático que o alvinegro vinha utilizando. Com isso, além do resultado, o Vovô também não sofreu gols durante a partida. Contudo, apesar do resultado positivo, os meio-campistas Recalde, que acumulou três cartões amarelos, e Lourenço, que foi expulso na segunda etapa do confronto, não estarão à disposição de Mancini para a partida contra o Amazonas, no próximo dia 15.

Legenda: O Ceará marcou 3 gols coletivos e muito bem construídos diante do Novorizontino Foto: Raphael Marques/Ceará SC

O paraguaio, que marcou o primeiro gol da partida e vem em seu melhor momento na temporada, cumpre suspensão automática após ter sido amarelado nas partidas contra Mirassol, CRB e Novorizontino. Já Lourenço, que recebeu um vermelho direto, após interromper uma chance clara do clube paulista, no final do segundo tempo, estará de fora da partida contra o time amazonense.

Apesar dos desfalques, o Alvinegro de Porangabuçu contará com um retorno para o meio-campo. O meia Bruninho, que está em fase final de recuperação, após sentir a posterior da perna esquerda, deverá estar disponível para a partida.