Meia Recalde, do Ceará, vai a julgamento no STJD e pode pegar gancho de até seis partidas

O paraguaio Jorge Recalde será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (24), a partir do meio-dia, devido a expulsão na partida contra o Sport-PE, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O meia do Vovô pode pegar até seis partidas de suspensão.

Recalde tomou o cartão vermelho ao fim do duelo na Arena De Pernambuco, vencido pelo Sport por 2 a 1, no dia 10 de abril. O árbitro da partida, Afro Rocha de Carvalho Filho, registrou que ao fim do jogo Recalde foi até ele “de maneira extremamente exaltada, proferindo as seguintes palavras: ‘seu filho da p***, seu m****, é tudo culpa sua c******'".

O documento diz ainda que o camisa 28 do Vovô empurrou o quarto árbitro e precisou ser contido por colegas após a expulsão, dando sequência aos xingamentos: “filho da p***, vai tomar no seu c*".

A 5ª comissão disciplinar do STJD vai julgar Recalde pelo artigo 243-F (ofender alguém em sua honra) e a pena prevista é o pagamento de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de uma a seis partidas. Se ele for apenado terá que cumprir nas competições da CBF, já que o Vovô foi eliminado da Copa do Nordeste. Ele também não cumpriu a automática.

O auxiliar técnico de Vágner Mancini, Régis Angeli, também será julgado por expulsão na mesma partida. Ele foi enquadrado no artigo 258, II, por desrespeito à equipe de arbitragem e poderá ser suspenso por até seis partidas.

Zagueiro em pauta

Já na próxima terça-feira (28), na 2ª comissão disciplinar, o zagueiro Matheus Felipe será julgado pela expulsão na partida contra o Mirassol, válida pela Série B do Brasileiro. Ele vai ser julgado no artigo 250, I, por ter parado uma oportunidade clara de gol com falta, e poderá pegar até três partidas de suspensão.

Se a infração for considerada de baixa gravidade, porém, os auditores podem converter a pena em suspensão. O julgamento está previsto para iniciar às 10 horas de terça-feira.