Família de Michael Schumacher recebe R$ 1,1 milhão de revista por falsa entrevista feita por IA

A família Schumacher recebeu 200 mil euros (cerca de R$ 1,1 milhão) de indenização de uma revista alemã que gerou respostas de Michael Schumacher por inteligência artificial, dizendo que tinha realizado uma entrevista exclusiva com o heptacampeão mundial de Fórmula 1. A informação foi divulgada pelo portal alemão Übermedien.



Em abril de 2023, a revista Die Aktuelle trouxe em destaque na capa da edição daquele mês o que seria uma entrevista com o piloto heptacampeão mundial de Fórmula 1, sugerindo que seria a primeira vez que Schumacher falaria após o acidente de esqui que lhe causou uma grave lesão cerebral, nos Alpes Franceses, em 2013.



O conteúdo da revista trazia respostas de Schumacher geradas por inteligência artificial falando de sua vida após o acidente. Depois da publicação do material, a família do piloto entrou com o processo contra a revista. A editora chefe, Ane Hoffmann, foi demitida do cargo.



QUAL É O ESTADO DE SAÚDE ATUAL DE MICHAEL SCHUMACHER?



Desde o acidente sofrido em 29 de dezembro de 2013, um suspense ronda o estado de saúde do alemão de 55 anos, que não foi mais visto publicamente. As informações são cada vez mais escassas.



Amigos de Schumacher e familiares não falam sobre como está o alemão após tantos anos. Com certa frequência, tomam as manchetes de jornais e sites mundo afora declarações de pessoas do círculo pessoal do ex-piloto. Mas faltam explicações e detalhes.



Um dos poucos que mantém contato com os familiares de Schumacher é Jean Todt, ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e ex-chefe da Ferrari, escuderia onde o alemão trabalhou ao lado de Rubens Barrichello e faturou cinco títulos mundiais na F-1. O filho do piloto, Mick Schumacher, reserva da Mercedes, tampouco comenta sobre o estado de saúde do pai. Recentemente, Todt afirmou que assistia a algumas corridas ao lado de Michael.



Uma das poucas vezes que a esposa do ex-piloto falou ao público foi no documentário "Schumacher", da Netflix, no qual ela dá um depoimento comovente sobre o estado de saúde do marido. "Todo mundo sente falta de Michael, mas ele está aqui. Diferente, mas ele está aqui e isso nos dá força, eu acho."