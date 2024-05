Cuca tem Whatsapp clonado, e golpista pede dinheiro para técnicos de Fortaleza e Ceará

O técnico Cuca, do Athletico/PR, teve o Whatsapp clonado nesta quinta-feira (23) e o criminoso se passou pelo treinador pedindo dinheiro no aplicativo para pessoas próximas dele, como o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, e do Ceará, Vagner Mancini. A informação foi publicada pelo ge/pr.

Ao tomar conhecimento da ação criminosa, Cuca alertou pessoas próximas e realizou o boletim de ocorrência em Curitiba.

O golpe de clonagem do WhatsApp usa a foto da vítima com um número diferente para mandar mensagens para conhecidos solicitando transferências. No caso de Cuca, a foto é da neta, Eloah.

O golpista tenta se passar pela vítima ao dizer que trocou de número e pede para os contatos o adicionarem em suas agendas. A partir daí, começa a pedir dinheiro com desculpas como dificuldade para usar o aplicativo do banco para pagar uma conta que está para vencer, por exemplo.