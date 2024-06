Estêvão é dúvida no Palmeiras para enfrentar o Fortaleza na Série A; veja provável escalação

Estêvão, jovem destaque do Palmeiras, pode não enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira (26), pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. O jogador de 17 anos sentiu dores na virilha na partida contra o Juventude e ainda será reavaliado pelo departamento médico.

O jovem tem sido o grande nome do Palmeiras nas últimas partidas, desde a saída de Endrick. Estêvão já soma cinco gols e três assistências pelo time profissional do Palmeiras e chegou inclusive a ser negociado com o Chelsea, equipe que defenderá a partir de 2025.

Além de Estêvão, Abel Ferreira não poderá contar com Bruno Rodrigues e Lázaro, lesionados, nem com Gustavo Gómez, Richard Rios e Endrick, que estão na Copa América. Rômulo, que iniciou transição, é dúvida para o jogo.

A expectativa é que o técnico português leve a campo na Arena Castelão a seguinte equipe titular: Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão (Flaco López) e Rony.

Fortaleza e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (26), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.