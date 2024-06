Fortaleza tem vantagem contra o Palmeiras como mandante e não perdeu para Abel Ferreira no Castelão

O Fortaleza recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (26), às 21h30 no Castelão pela 12ª rodada da Série A no Campeonato Brasileiro. E o Tricolor de Aço é uma 'pedra no sapato' do Verdão e de seu técnico Abel Ferreira. Nos últimos 5 jogos como mandante, o Leão do Pici venceu 3 e empatou dois. Foram 4 jogos pela Série A e um pela Copa do Brasil.

A curiosidade é que a invencibilidade recente do Leão contempla 4 jogos com Abel Ferreira como técnico do Palmeiras. Ou seja, o técnico português ainda não venceu o Tricolor de Aço em terras cearenses. São duas vitórias leoninas e dois empates.



Legenda: O técnico Abel Ferreira ainda não venceu o Fortaleza no Castelão Foto: KID JUNIOR / SVM

Confrontos recentes

Em 2023, foram dois confrontos: um pela Copa do Brasil e outro pela Série A. Pela competição mata-mata, o Leão venceu com 1 a 0 gol de Lucero. Já pela Série A, em jogo pela 35ª rodada, as duas equipes empataram em 2 a 2: Thiago Galhardo abriu o placar para o Leão, Calebe ampliou, mas Raphael Veiga e Zé RaFael empataram para o Verdão.

Em 2022, as duas equipes empataram em 0 a 0 em jogo pela 16ªrodada da Série A. Já em 2021, o Leão venceu por 1 a 0, gol de Róbson, pela 34ª rodada da Série A.



Em 2020, o Leão venceu por 2 a 0, dois gols de David. Na ocasião, Ceni era técnico do Leão, contra Andrey Lopes comandando o time paulista.



Vantagem no geral em casa



No histórico geral em casa, são 12 jogos, com 4 vitórias leoninas, 6 empates e duas vitórias do Palmeiras. São 14 gols marcados pelo Fortaleza e 12 do Verdão.



Veja o histórico de confrontos do Leão como mandante:

Fortaleza 2x2 Palmeiras (Série A 2023)

Fortaleza 1x0 Palmeiras (Copa do Brasil 2023)

Fortaleza 0x0 Palmeiras (Série A 2022)

Fortaleza 1x0 Palmeiras (Série A 2021)

Fortaleza 2x0 Palmeiras (Série A 2020)

Fortaleza 0x1 Palmeiras (Série A 2019)

Fortaleza 0x0 Palmeiras (Série A 2006)

Fortaleza 1x1 Palmeiras (Série A 2005)

Fortaleza 3x3 Palmeiras (Série A 1984)

Fortaleza 1x1 Palmeiras (Série A 1978)

Fortaleza 2x1 Palmeiras (Série A 1974)

Fortaleza 1x3 Palmeiras (Taça Brasil 1960)