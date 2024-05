Ceará não foi comunicado sobre retorno de Gabriel Lacerda de empréstimo; entenda o caso

O Sydney, clube da Austrália no qual atua o zagueiro Gabriel Lacerda, informou nesta quinta-feira (23) que o jogador irá retornar ao Ceará, clube detentor de seus direitos, após o término do período de empréstimo na equipe australiana.

O Ceará, porém, ainda não foi comunicado oficialmente sobre o retorno do jogador. O Diário do Nordeste apurou que a publicação da equipe australiana pegou dirigentes do Vovô de surpresa, já que o Sydney não informou que não optaria por exercer a opção de compra prevista no contrato.

Legenda: Gabriel Lacerda com a camisa do Ceará Foto: Felipe Santos/CearaSC

Há cerca de duas semanas, o clube cearense havia entrado em contato com o Sydney para sondar se a equipe desejaria ou não exercer a opção de compra. Representantes da equipe disseram que dariam um retorno após o fim do Campeonato Australiano, mas a resposta não foi dada até o momento.

Caso o Sydney de fato não exerça a opção de compra, Gabriel Lacerda retorna automaticamente ao Ceará, com quem tem contrato até o final de 2025. O Ceará ainda avalia a situação para se pronunciar oficialmente sobre a situação.