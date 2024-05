Vojvoda fala sobre Marinho após jogador chorar em jogo do Fortaleza: 'sabe que pode render mais'

Após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, na tarde do último domingo (12), pela Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, foi questionado sobre o episódio de Marinho chorando no banco de reservas da Arena Castelão. O atleta, que não vem em uma boa fase, foi substituído no segundo tempo, onde, na saída do gramado, chegou a ser vaiado pela torcida tricolor.

“Conversei com cada um dos jogadores. Quanto a ele (Marinho) acho que fez uma partida correta. Ele sabe que pode render mais, sabe da sua capacidade; por isso, tem cobrado a si mesmo. Eu acredito nele. Penso que ele estava chateado, como todos estavam. Ele é o primeiro a olhar para si mesmo e isso é importante para melhorar”, disse o técnico do Leão.

ANÁLISE DA PARTIDA

Na coletiva, o treinador também avaliou mais um empate do tricolor na competição. O clube, que está invicto no torneio, ainda não venceu na Arena Castelão e cedeu seu terceiro empate em casa após sair na frente do placar.

“Não sei se a palavra é frustrante, mas foi um saldo negativo. Terceira partida em casa que estamos ganhando e cedemos o empate. A palavra que eu usaria era negativo, quanto a efetividade em conseguir os seis pontos que poderíamos ter conquistado”, disse Vojvoda.

Nas partidas contra Cruzeiro, RB Bragantino e Botafogo os cenários foram bastante parecidos. Nos três jogos o Leão abriu o marcador antes dos 20 minutos da etapa inicial, foi para o intervalo vencendo, mas não conseguiu conquistar a vitória no final. Após a partida, Vojvoda foi questionado sobre alguns pontos que o time poderia melhorar para conquistar mais vitórias na competição.

“Falta um pouco de tudo do que você falou (ousadia, concentração e jogadores do banco renderem quando entrarem). Falta um pouco de concentração, principalmente quando estamos vencendo. Os jogadores do banco quando entram tem que ajudar nisso. Eu, principalmente, também tenho que melhorar em provocar um rendimento que se traduza em resultados”, afirmou.

