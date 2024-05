Sistema Verdes Mares faz cobertura de Boca Juniors x Fortaleza direto da Argentina

A equipe de esportes do Sistema Verdes Mares está em Buenos Aires (ARG) para fazer uma cobertura especial da partida entre Boca Juniors e Fortaleza, na próxima quarta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024.

Os jornalistas Antero Neto, Denise Santiago e Marcos Montenegro farão uma cobertura completa da preparação das duas equipes para o confronto, da chegada e movimentação de torcedores do Fortaleza em Buenos Aires e do confronto entre o Leão e o Boca Juniors.

Além das reportagens especiais e entradas ao vivo que serão exibidas na TV Verdes Mares, na TV Diário e na rádio Verdinha FM 92.5, a cobertura também contará com materiais nas redes sociais do ge Ceará (@globoesportece) e do Jogada (@jogadasvm).

IMPORTÂNCIA DO JOGO

Além do fator histórico, por marcar o primeiro jogo do Fortaleza na Bombonera, a partida será decisiva em termos de classificação. Caso vença a partida, o Fortaleza confirma a classificação em primeiro lugar do Grupo D, evitando a fase de playoffs.

Em caso de empate, o Fortaleza segue na liderança do grupo, mas a definição da primeira colocação ficará para a última rodada. Caso perca o jogo, o Fortaleza é ultrapassado pelo Boca Juniors e deixa de depender apenas de si.

Boca Juniors e Fortaleza entram em campo na próxima quarta-feira (15), às 21h de Brasília, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), para disputar a quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2024.