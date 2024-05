Kervin Andrade, do Fortaleza, é pré-convocado pela Venezuela para a Copa América; veja detalhes

O meia-atacante Kervin Andrade, do Fortaleza, está na lista dos jogadores pré-convocados pela seleção da Venezuela para a disputa da Copa América 2024. Ao todo, 47 jogadores venezuelanos foram indicados pelo técnico Fernando Batista para a Conmebol.

A expectativa é que entre o final do mês de maio e o início de junho o treinador e sua comissão técnica anunciem a lista oficial de convocados, que deve contar com 23 jogadores, dentre os 47 nomeados nesta pré-lista.

Legenda: Kervin Andrade em apresentação na seleção da Venezuela Foto: Reprodução/Venezuela

A Copa América de 2024 será disputada nos Estados Unidos e contará com 16 seleções. A Venezuela, de Kervin Andrade, está no Grupo B, ao lado de Equador, México e Jamaica. A seleção estreia no dia 22 de junho, contra o Equador.

Kervin Andrade já havia sido convocado pela seleção principal da Venezuela no início do mês de maio. Ele foi relacionado para dois amistosos de seu país na data-Fifa. Pelo Fortaleza em 2024, ele soma seis gols e quatro assistências.