Floresta perde para o Remo na estreia de Marcelo Cabo e segue sem pontuar na Série C

O Floresta perdeu por 1 a 0 para o Remo, na noite do último domingo (12), no estádio Baenão, em Belém (PA), em partida válida pela quarta rodada da Série C do Brasileirão 2024. O atacante Ytalo marcou o único gol do confronto.

A partida marcou inclusive a estreia do técnico Marcelo Cabo no comando da equipe da Vila Manoel Sátiro. O resultado, no entanto, não foi positivo e o Verdão da Vila acumulou a quarta derrota em quatro rodadas disputadas na Série C.

Com o resultado, o Floresta segue na lanterna da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, somando zero pontos em quatro rodadas. Na próxima rodada, o time cearense enfrenta o Figueirense, na próxima segunda-feira (20).