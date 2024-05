Com ausências e retorno, Fortaleza embarca para duelo contra Boca Juniors; veja relacionados

O Fortaleza embarcou, na manhã desta segunda-feira (13), do Aeroporto Pinto Martins, com destino a Buenos Aires, onde enfrentará o Boca Juniors, em duelo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. O Tricolor, comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, relacionou 24 atletas para o confronto. O Leão do Pici enfrenta o time argentino nesta quarta-feira (15), na La Bombonera, a partir das 21 horas (de Brasília).

O zagueiro Tomás Cardona, que estava tratando um estiramento muscular na coxa direita, voltou a ser relacionado para a partida e viajou com o restante do elenco. Contudo, o meia Calebe e o volante Lucas Sasha seguem em recuperação e não foram relacionados. Além deles, o Fortaleza não contará com o atacante Renato Kayzer, que foi punido com dois jogos de suspensão, após ser expulso no confronto contra o Boca Juniors, na Arena Castelão.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS:

Goleiros

João Ricardo

Kozlinski

Santos

Defensores

Tinga

Dudu

Britez

Kuscevic

Cardona

Titi

Pacheco

Meias

Hercúles

Zé

Pedro Augusto

Pochettino

Rossetto

Kauan

Kervin

Martinez

Ataque

Pikachu

Marinho

Moisés

Machuca

Pedro Rocha

Lucero