Renato Kayzer está suspenso e não embarca para jogo entre Boca Juniors e Fortaleza; entenda

O atacante Renato Kayzer não seguiu viagem com o restante da delegação do Fortaleza para Buenos Aires (ARG) e será desfalque para Juan Pablo Vojvoda na partida contra o Boca Juniors, na quarta-feira (15), pela Copa Sul-Americana.

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou que o atacante está suspenso para o duelo. Ele havia sido expulso no jogo de ida contra o Boca Juniors, mas segundo Paz, Kayzer foi punido com dois jogos de suspensão e por isso não estará em campo nesta quarta.

RELEMBRE A SUSPENSÃO

Veja também Jogada Renato Kayzer é expulso após vitória do Fortaleza sobre Boca Juniors e será desfalque na Sula

Desde que retornou de empréstimo ao Fortaleza, Renato Kayzer soma cinco jogos disputados com a camisa do Tricolor do Pici, sendo três deles como titular. O atacante ainda não balançou as redes em seu retorno ao Leão.

Além de Renato Kayzer, também não seguiram viagem o meia-atacante Calebe e o volante Lucas Sasha, que seguem em recuperação de lesões. A novidade ficou por conta de Tomás Cardona, que tratava um estiramento muscular na coxa direita e voltou a ser relacionado.

Boca Juniors e Fortaleza entram em campo na próxima quarta-feira (15), às 21h de Brasília, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), para disputar a quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2024.