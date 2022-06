Atlético-MG x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com três pontos de diferença na tabela, Atlético (MG) e Flamengo entram em campo neste domingo (19), às 16h, pela 13ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto será no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Globo e Premiere.

Palpites

Prováveis escalações

Atlético (MG): Everson; Mariano, Nathan, Alonso e Arana; Otávio, Jair, Rubens e Nacho; Keno e Hulk.. Técnico: Antônio Mohamed.

Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Pablo, Léo Pereira e Ayrton; Andreas Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Lázaro e Gabriel. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA | ATLÉTICO (MG) x FLAMENGO

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 19/06/22 (domingo)

Horário: 16h

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)