Richarlison 'recupera' camisa 9 do Brasil em Copas do Mundo; entenda

O atacante Richarlison quebrou uma marca de 20 anos com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Com dois gols na vitória contra a Sérvia por 2 a 0, nesta quinta-feira (24), o centroavante ressuscitou a camisa 9: desde 2002, o dono do número não balançava as redes na estreia do Brasil no torneio.

O último tinha sido Ronaldo ‘Fenômeno’, com um tento no triunfo por 2 a 1 diante da Turquia, na competição disputada na Coreia do Sul e no Japão. Richarlison retoma a importância da posição.

Tabu de 2018

O desempenho de Richarlison também encerrou a ausência de gols de um camisa 9, em tabu que iniciou na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O dono da camisa era Gabriel Jesus, que encerrou a participação sem conseguir nenhuma bola na rede - agora com a 18, foi convocado novamente.

Copa do Mundo

Com a vitória, o Brasil está na liderança do Grupo G com três pontos, a mesma pontuação da Suíça, mas saldo de gols maior: 2x1. Os demais presentes na chave são Camarões e Sérvia, com os dois melhores avançando ao mata-mata.

O próximo confronto é segunda-feira (28), contra os suíços. O confronto será no Estádio 974, às 13h.