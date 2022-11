Neymar será reavaliado após lesão e precisa de até 48h para saber a gravidade, diz médico do Brasil

O atacante Neymar preocupa a Seleção Brasileira para a sequência da Copa do Mundo de 2022. Após a confirmação de uma entorse no tornozelo direito na vitória contra a Sérvia por 2x0, nesta quinta-feira (24), o médico Rodrigo Lasmar concedeu coletiva com o técnico Tite e explicou que o atleta será reavaliado em até 48h para confirmar a gravidade.

Rodrigo Lasmar Médico do Brasil “O Neymar teve uma entorse no tornozelo direito. O lance visto na TV fica bem claro, foi um trauma direto, em que o joelho do jogador da Sérvia fez um movimento ocasionando a entorse. Apresentou inchaço, iniciamos tratamento imediatamente no banco. Ele seguiu em tratamento na fisioterapia e agora é aguardar 24h, 48h para ter uma ideia mais clara”.

A equipe médica não solicitou um exame de imagem, mas uma avaliação está marcada para sexta (25). Como o próximo confronto é segunda (28), contra a Suíça, às 13h, pelo Grupo G, o atacante é dúvida e pode ser uma baixa. No momento da saída do jogo, deixou o campo chorando e com o tornozelo inchado.

A câmera exclusiva da Rede Globo mostrou o atleta de 30 anos cobrindo o rosto com a camisa e recebendo tratamento da equipe médica. Neymar estava com gelo no tornozelo direito.

Neymar não será cortado

Na coletiva, Tite garantiu que Neymar ainda irá jogar na Copa do Mundo de 2022 e revelou que o atacante permaneceu em campo machucado por 11 minutos até ser substituído, quando deixou o campo para a entrada de Antony.

"Ele permaneceu nos dois gols que fizemos sentindo porque a equipe precisava dele. É a capacidade de superar a dor. Ele esteve em campo por 11 minutos (lesionado), superando, e ao final, ele não conseguiu continuar e foi substituído [...] Seguiu porque não vimos a lesão, apenas com as imagens [...] Neymar vai jogar a Copa", afirmou o treinador.

Legenda: Neymar ficou caído no gramado após sofrer uma falta em Brasil x Sérvia na Copa do Mundo Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Com o fim da partida, Neymar foi para o vestiário sem chuteira e mancando. O atacante Rodrygo concedeu entrevista à Rede Globo e disse que o companheiro tinha 'virado o tornozelo', mas ainda iria avaliar a situação com médicos.

A próxima partida é segunda (28), diante da Suíça. O confronto será no Estádio 974, às 13h.