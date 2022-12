Premiação milionária da Copa do Mundo de 2022 será disputada por França e Argentina; saiba valor

Campeão: US$ 42 milhões (R$ 225 mi)

Vice: US$ 30 milhões (R$ 160 mi)

3º: US$ 27 milhões (R$ 144 mi)

4º: US$ 25 milhões (R$ 133 mi)

Quartas: US$ 17 milhões (R$ 90 mi)

Oitavas: US$ 13 milhões (R$ 70 mi)

Fase de grupos: US$ 9 milhões (R$ 48 mi)