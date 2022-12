Portugal demite técnico Fernando Santos após eliminação na Copa do Mundo

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta quinta-feira (15), a demissão do técnico Fernando Santos da seleção nacional após a eliminação na Copa do Mundo de 2022 nas quartas de finais para Marrocos.

Depois de seis anos à frente de Portugal, o técnico encerra um ciclo que iniciu em 2014. Fernando Santos comandou a seleção portuguesa nas duas grandes conquistas do futebol do país, a Eurocopa de 2016 e a primeira edição da Liga das Nações da Uefa, em 2019. Segundo o jornal "O Jogo", o técnico e a FPF chegaram a um acordo, anunciando a saída dele com um vídeo de agradecimento ao treinador pelos seis anos à frente da seleção.

Veja o vídeo



Polêmica

O trabalho de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022 foi marcado pela barração de Cristiano Ronaldo após a classificação na fase de grupos. Para a partida contra a Suíça, Cristiano foi para o banco de reservas e viu seu substtuto - Gonçalo Ramos, de 21 anos - marcar 3 gols na goleada por 6 a 1, pelas oitavas de final.

Já pelas quartas de final contra Marrocos, o treinador manteve Cristiano Ronaldo no banco, que entrou no início do 2º tempo, mas não evitou a eliminação de Portugal com a derrota por 1 a 0.

Após o fim do jogo, Cristiano Ronaldo, de 37 anos, deixou o campo chorando, postando em suas redes sociais logo depois como o fim de um sonho. Porém, ele não se aprosentou da Seleção após a queda na Copa.