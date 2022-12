Cristiano Ronaldo não vai se aposentar da seleção de Portugal, diz jornal

Cristiano Ronaldo ainda não vai se aposentar da seleção de Portugal. Aos 37 anos, o astro espera ainda atuar pela equipe nacional. A equipe vai disputar a UEFA Euro 2024. Isso mesmo que Fernando Santos siga como técnico do plantel. A informação é do joranl português Correio da Manhã.

O camisa 7 da equipe portuguesa chegou a ficar no banco pela primeira vez numa Copa do Mundo, atuou menos do que se esperava e enfrenta momento conturbado fora de campo, que teve início desde a saída dele do Manchester United.

Ainda sem clube, o jogador foi especulado no Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas negou ida para o time. A seleção portuguesa foi eliminada por Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.