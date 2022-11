Manchester United anuncia saída de Cristiano Ronaldo

O Manchester United anunciou nesta terça-feira (22) a saída do atacante Cristiano Ronaldo. Conforme o clube, a decisão foi 'mútua' e tem 'efeito imediato'.

A decisão do clube inglês acontece após as polêmicas declarações de Cristiano Ronaldo com acusação ao técnico Erik ten Hag e a alguns companheiros de equipe. Em outubro, o atacante havia se recusado a entrar em campo.

O astro português chegou ao Manchester United em agosto de 2021, após acertar a compra em definitiva junto a Juventus, desembolsando € 25 milhões, por um contrato de duas temporadas.

Pelo clube inglês, Cristiano Ronaldo disputou 54 partidas, com 27 gols marcados. Esta foi a 2ª passagem de CR7 pelo Manchester United.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC