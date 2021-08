Cristiano Ronaldo é anunciado pelo Manchester United

O jogador Cristiano Ronaldo teve retorno ao Manchester United anunciado nesta sexta-feira (27). O clube chegou a um acordo com o Juventus pela transferência, a qual foi sujeita a acordo de termos pessoais, visto e médicos. O valor investido foi de € 25 milhões, com contrato de dois anos.

Legenda: "Bem-vindo ao lar", afirmou o time no Twitter Foto: reprodução/Twitter

De acordo com o portal IG, o atleta já tem data confirmada para fazer sua reestreia à frente do clube: o português deve atuar contra o Newcastle United no dia 11 de setembro, segundo o Football Daily.

A negociação avançou em poucas horas. No início do dia, CR7 comunicou para a Juventus, da Itália, o desejo de deixar o clube. Diante de rumores de uma transferência para o futebol inglês, o jogador se despediu do elenco e comunicou a saída.

Legenda: Com 36 anos, Cristiano Ronaldo é uma lenda do futebol mundial e titular de Portugal Foto: AFP

O Manchester City desejava a contratação, mas desistiu posteriormente por conta das cifras da negociação. O rival Manchester United, clube que lançou Cristiano Ronaldo como uma estrela mundial, buscou o staff do atleta e firmou o acerto.

Cristiano Ronaldo no Manchester United

O Manchester United afirmou que todos do clube esperam ansiosamente para dar boas-vindas ao jogador, que, em sua primeira passagem pelo time, marcou 118 gols em 292 partidas.

Legenda: Cristiano Ronaldo se tornou uma estrela mundial no Manchester United Foto: AFP

Além de vencer cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo ganhou, até o momento, mais de 30 troféus na carreira, incluindo cinco títulos da Liga dos Campeões da UEFA, quatro Copas do Mundo de Clubes da FIFA, sete títulos em ligas na Inglaterra, na Espanha e na Itália e o Campeonato Europeu por Portugal.

Carreira na Europa

Revelado pelo Sporting-POR, Cristiano Ronaldo era tratado em Portugal como um das grandes joias do futebol pela velocidade e a força da finalização. Aos 18 anos, na temporada 2003-2004, foi contratado pelo Manchester United como uma aposta.

Em seis anos na equipe, se firmou com uma das maiores estrelas do futebol mundial. Conquistou três edições do Campeonato Inglês, além da Champions League 2007/08 e do Mundial de Clubes de 2008.

Legenda: Cristiano Ronaldo é uma das lendas da história recente do Real Madrid, da Espanha Foto: AFP

Em ascensão, foi adquirido pelo Real Madrid com um dos galáticos e coroa a correira com mais quatro Champions. Em 2018, com um desgaste junto da diretoria espanhola e o avanço da idade, trocou o time pela Juventus, da Itália.

A passagem não teve o sucesso esperado, apesar do forte desempenho individual. Ao todo, venceu duas vezes o Campeonato Italiano, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália. O fracasso da última temporada, quando ficou em 4º no torneio nacional, fez Cristiano buscar uma equipe mais competitiva, retornando então ao United.

