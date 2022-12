Após eliminação de Portugal, Cristiano Ronaldo se despede das Copas do Mundo

A derrota de Portugal para Marrocos por 1 a 0 pelas quartas de final da Copa do Mundo pode ter sido a despedida de Cristiano Ronaldo de Mundiais.

A cena de Cristiano chorando após a partida em direção aos vestiários do estádio Al Thumama indica este fim de ciclo para o português, que durou 5 Copas do Mundo.

Legenda: Cristiano Ronaldo deixa o campo chorando após eliminação de Portugal na Copa do Mundo de 2022 Foto: Reprodução

Aos 37 anos, o astro português terá 41 em 2026, ano da próxima Copa do Mundo, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

Despedida melancólica

A despedida de Cristiano Ronaldo em Copas - e possivelmente da Seleção Portuguessa - foi melacólica.

Ele amargou o banco de reservas nos dois jogos finais - oitavas contra a Suíça e nas quartas contra Marrocos - entrando apenas no 2º tempo de ambas as partidas.

Legenda: Cristiano Ronaldo após eliminação de Portugal diante do Marrocos Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

A condição foi inédita para o jogador, que nunca havia sido reserva na Seleção Portuguesa. A 'barração' de Cristiano Ronaldo veio após uma polêmica com o treinador ainda na última rodada da 1ª Fase, na derrota para a Coreia do Sul.

Em entrevista coletiva, Fernando Santos admitiu que não gostou da reação de Cristiano ao ser substituído, colocando o jogador no banco contra a Suíça, nas Oitavas de Final, e seu substituto, Gonçalo Ramos, fez 3 gols.

E diante de Marrocos, CR7 começou no banco de novo e entrou no 2º tempo, aos 6 minutos.

Recorde por uma Seleção

E Cristiano bateu o recorde de aparições com a Seleção Portuguesa ao entrar em campo contra Marrocos pelas quartas definal da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo chegou à marca de 196 jogos por Portugal, igualando o recorde mundial de participações por uma seleção.

O craque português, que entrou aos 6 minutos do 2º Tempo, alcançou e igualou o atacante Baderal-Mutawa, que no dia 14 de junho fez seu 196º jogo pela seleção do Kwait.