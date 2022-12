Decisão de deixar Cristiano Ronaldo no banco foi 'estratégica' , diz técnico de Portugal

O técnico da seleção de Portugal, Fernando Santos, disse que sua decisão de deixar Cristiano Ronaldo fora do time titular na vitória desta terçafeira por 6 a 1 sobre a Suíça, pelas oitavas definal da Copa do Mundo do Catar, foi "estratégica e nada mais".

Santos tinha dito que não gostou da reação de Cristiano ao ser substituído no último jogo da fase de grupos, na derrota para a Coreia do Sul por 2 a 1, mas garantiu que esse assunto não teve nenhuma repercussão.

"Disse que estava encerrado e estava. Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo profissionalmente e como capitão... Então só temos que pensar nesta equipe coletivamente",afirmou o treinador.

Relação com CR7

Perguntado sobre se prescindir de Cristiano Ronaldo foi a decisão mais difícil de suacarreira, Santos respondeu:

"Tenho uma relação muito estreita com ele, sempre tive. Eu o conheço desde que tinha 19 anos no Sporting e depois durante anos aqui naseleção", disse.

"Ronaldo e eu nunca confundimos o aspecto humano e o pessoal com a relação treinador e jogador. É umjogador muito importante para ter na equipe",continuou.

Santos a crescentou que espera um jogo "muito difícil" contra o Marrocos nas quartas de final, mas afirmou que sua equipe está em ótima forma. "Se pudermos continuar assim e melhorar algumas coisas,é um bom caminho",concluiu.