Marrocos vence com gol de En-Nesyri, elimina Portugal e está na semifinal da Copa do Mundo do Catar

Neste sábado, (10), Marrocos e Portugal se enfrentaram em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar e a seleção marroquina venceu por 1 a 0 com gol de En-Nesyri e está classificado para a semifinal do Mundial. O jogo aconteceu no estádio Al Thumama.

PRIMEIRO TEMPO

Na primeira etapa da partida, Portugal teve maior posse de bola, mas não conseguiu oferecer tanto perigo ao goleiro marroquino, Bono. Aconteceu totalmente o contrário. Aos 41 minutos, En-Nesyri abriu o placar após saída errada do goleiro Diogo Costa, de Portugal. A seleção portuguesa ainda teve mais chegadas, mas não teve efetividade nas subidas ao gol.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda parte do jogo, Portugal pressionou boa parte dos 45 minutos, mas permaneceu sem efetividade nas finalizações e sem chances claras de gol. A melhor chance do empate foi com Pepe, que cabeceou a bola, após um cruzamento e mandou ela por fora do gol do goleiro Bono. Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo e ainda no final do jogo finalizou, mas a bola parou na smãos do goeiro marroquino, que vem fazendo história na Copa do Mundo.

Com esse resultado, Portugal se despediu da Copa do Mundo e Marrocos está na semifinal, a equipe marroquina ainda não tem adversário definido. O jogo será na próxima quarta-feira, (14), no estádio Al Bayt, 16h.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Marrocos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd (Jawad El Yamiq), Romain Saiss e Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Selim Amallah e Azzedine Ounahi; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri e Sofiane Boufal. Técnico: Walid Regragui

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Otávio, Gonçalo Ramos e João Félix. Técnico: Fernando Santos

MARROCOS X PORTUGAL | FICHA TÉCNICA

Horário: 12h

Local: Estádio Al Thumama

Data: 10/12/2022

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

Árbitro de Vídeo: Mauro Vigliano (Argentina)